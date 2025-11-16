¿Tomaría el banquillo de La Sele? Esto responde Jeaustin Campos

Jeaustin Campos es uno de los nombres de estrategas que aparecen cada vez que la Selección Nacional pasa por un mal momento.

Durante una actividad de su actual club, Real España, el estratega costarricense habló sobre si estaría dispuesto a tomar las riendas de La Sele en caso de una salida del mexicano Miguel Herrera.

Su respuesta fue más que contundente.

"No, ahora estoy muy contento con el Real España. Obviamente, yo siempre lo he dicho, la selección es como un llamado al ejército, aunque Costa Rica no tiene. En estos momentos estoy enfocado al 200 por ciento en el equipo, en trabajar todos los detalles de fútbol que nosotros necesitamos mejorar y esperando en Dios que todo salga bien y que logremos este campeonato, es lo único que tengo en mi cabeza ahora, nada más", mencionó el estratega en declaraciones al Diario Diez de Honduras.

Campos de paso analizó el vital compromiso entre Costa Rica y Honduras del próximo martes, un partido en el que ambas selecciones podrían quedarse sin el boleto directo.

"Es lamentable, es doloroso porque son dos selecciones tradicionales. Creo que no deberían ninguna de las dos estar sacando la calculadora en estos momentos, es muy doloroso por la trayectoria, por lo que significa ir a un Mundial, no solo del punto de vista futbolístico sino económico que tanto necesitamos, tanto acá en Honduras como en Costa Rica”, comenzó diciendo Campos.

El técnico tico aseveró que ve muy difícil que ambas selecciones clasifiquen o al menos vaya una al repechaje, de ahí que espera que al menos una clasifique.

“No creo que en este grupo salga el repechaje, a no ser que sea un milagro de Dios, Honduras tiene que soñar también. No todo está escrito en el fútbol, yo quería que las dos pasaran, pero desafortunadamente no lo veo muy viable, que sea cualquiera de las dos, pero una por lo menos que clasifique", concluyó.

Costa Rica recibirá a Honduras este martes a las 7 p. m. en el Estadio Nacional y necesita que Nicaragua le saque la faena a Haití y vencer a los catrachos para clasificar de forma directa.



