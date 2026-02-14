Todo lo que no se ha dicho sobre la elección del nuevo técnico de La Sele: Así está la puja

Hay mucha incertidumbre sobre quién será el nuevo técnico de la Selección Nacional tras el fracaso descomunal del mexicano ﻿Miguel "El Piojo" Herrera,﻿ al no lograr el boleto a la Copa del Mundo en la eliminatoria más accesible en la historia.

Teletica.com confirmó con múltiples fuentes, independientes entre sí, que estos son los estrategas que tienen opciones reales de ser elegidos para el puesto.

Primero, efectivamente, Ronald González presentó una lista de 23 entrenadores y aquí está la primera revelación: en esos nombres no estaba el de Jeaustin Campos.

Posteriormente, hay una terna final, pero un cuarto nombre tiene un asterisco; es decir, puede entrar en el baile.

¿Quiénes están en la terna? Esto ya se ha dicho: Alexandre Guimaraes, Patrick Klivert (Países Bajos) y Roberto Moreno (España). El nombre que tiene asterisco en la lista es el del argentino Fernando Batista.

Este medio entrevistó a Batista el pasado 2 de diciembre y había indicado que "Me gustaría el proyecto, me seduce".

Múltiples fuentes también indicaron que en esa "terna final" el nombre de Guimaraes perdió fuerza, por lo que está en lista, más no la disposición real de ficharlo, al menos hasta este momento.

Aquí viene otra revelación: estos son los técnicos que estaban dentro de los seis finalistas y fueron descartados: el estadounidense Bob Bradley y Jorge Célico, quien es un exfutbolista y entrenador argentino nacionalizado ecuatoriano.

Para darnos una idea, en esa lista de 23 aparecían nombres como el español Quique Setién, el uruguayo Sergio Markarián y el argentino Héctor Cúper.



Se espera que en los próximos días se sostengan reuniones y entrevistas claves para terminar de definir quién será el nuevo entrenador de La Sele.