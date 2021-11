Ticos residentes en Edmonton listos para apoyar a la Sele

A pesar de que la colonia tica en la ciudad de Edmonton en Canadá es pequeña, algunos residentes de esta localidad confirmaron que asistirán al estadio Mancomunidad, donde ticos y norteamericanos jugarán por la fecha siete de la octogonal final de la Concacaf.



Algunos costarricenses conversaron en el espacio de Crónica, que se transmite en Teletica Radio, y Efrén Alfaro es uno de los residentes en la ciudad de Edmonton y asegura que logró conseguir un boleto y asistirá al estadio junto a otros nacionales para apoyar a la selección nacional.



“Si voy a ir al partido y hay varias familias que si se que van. Hay una familia de Sarchí que ya tienen entradas, pero serán muy pocos en comparación de los locales que, aunque sean fríos apoyan”, indicó Alfaro.



Otro tico en Canadá es Steve Barrantes, nacido en Grecia y ahora residente de Edmonton. Asegura que nunca ha visto a la Selección Mayor y esta será una experiencia única de poder apoyar a La Tricolor en un momento de la eliminatoria muy complicado para Costa Rica.



Las costumbres en Norteamérica en la previa de los partidos es reunirse horas antes en las afueras del estadio con parrillas y comidas típicas, cosa que Barrantes cree no es posible en esta oportunidad por varios factores.



“Principalmente por el tema del frío no creo que nadie se anime a hacer comidas afuera, además que aquí en Edmonton no hay muchos ticos, quizás si hubiese sido en otra provincia como Vancouver o Toronto talvez si se organizara mejor”, explicó Barrantes.



Se espera una temperatura por debajo de los cero grados en un estadio donde los canadienses enfrentarán este viernes a Costa Rica y el próximo martes a México.