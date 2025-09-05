EN VIVO
Ticos denuncian que estuvieron retenidos durante varias horas en Nicaragua

Las razones que les dieron es que no se garantizaba su seguridad y escolta hacia la capital nicaragüense.

Por Susana Peña Nassar |Por José Fernando Araya |5 de septiembre de 2025, 16:27 PM

Cerca de 400 costarricenses denunciaron que estuvieron retenidos varias horas en la frontera con Nicaragua, lo que les complicó su ruta hacia Managua, sede del partido eliminatorio de La Sele (ver video adjunto).

Según reportes que llegaron a Teletica.com, se trataba de 12 autobuses completos, que pese a realizar sus trámites migratorios respectivos, no los dejaban avanzar en su camino. 

Las razones que les dieron es que no se garantizaba su seguridad hacia la capital nicaragüense debido a que no había suficientes escoltas.

Fuentes cercanas a este medio aseguraron que las unidades con aficionados ticos lograron avanzar a eso de las 2 p. m.; esperan poder llegar a tiempo al Estadio Nacional de Nicaragua, sede del partido entre ambas selecciones. 

“Por mediación de nuestra cónsul en Managua se logró resolver la situación”, señaló Mario Zamora, ministro de Seguridad, tras consulta de este medio.

Se estima por parte de las autoridades que al menos 3.000 ciudadanos costarricenses viajaron al país vecino del norte para ver el compromiso de la Selección Nacional.

