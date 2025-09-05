Ticos denuncian que estuvieron retenidos durante varias horas en Nicaragua

Cerca de 400 costarricenses denunciaron que estuvieron retenidos varias horas en la frontera con Nicaragua, lo que les complicó su ruta hacia Managua, sede del partido eliminatorio de La Sele (ver video adjunto).

Según reportes que llegaron a Teletica.com, se trataba de 12 autobuses completos, que pese a realizar sus trámites migratorios respectivos, no los dejaban avanzar en su camino.

Las razones que les dieron es que no se garantizaba su seguridad hacia la capital nicaragüense debido a que no había suficientes escoltas.

Cerca de 400 aficionados ticos están varados en la frontera nicaragüense debido que no los dejan avanzar en su ruta a Managua para el juego de esta noche.

Son 12 autobuses de ticos.

La policía fronteriza nicaragüense les asegura que no saben si podrán avanzar.@tdmascrc pic.twitter.com/hYaF91dvdy — Christian Sandoval (@c_sandovalp) September 5, 2025

Fuentes cercanas a este medio aseguraron que las unidades con aficionados ticos lograron avanzar a eso de las 2 p. m.; esperan poder llegar a tiempo al Estadio Nacional de Nicaragua, sede del partido entre ambas selecciones.

“Por mediación de nuestra cónsul en Managua se logró resolver la situación”, señaló Mario Zamora, ministro de Seguridad, tras consulta de este medio.



Se estima por parte de las autoridades que al menos 3.000 ciudadanos costarricenses viajaron al país vecino del norte para ver el compromiso de la Selección Nacional.