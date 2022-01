Thomas Christiansen: "Mi dolor de cabeza es que hoy no hemos ganado"

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, se marchó desilusionado tras caer 1-0 ante la Tricolor en el Estadio Nacional.

“Es obvio que el resultado de hoy nos deja a Costa Rica más cerca, pero el domingo si ganamos a Jamaica y Costa Rica no gana a México, estamos otra vez a cinco puntos de distancia, para eso tenemos que hacer un mejor partido contra Jamaica”, mencionó el técnico.

Además, el técnico danés lamentó las acciones desperdiciadas por su equipo.

“Todos podemos tener un traspié, un partido malo, no sacar las conclusiones que queríamos. Como dije anteriormente creamos las situaciones más claras que Costa Rica.

“Sabemos lo difícil que es jugar fuera de casa ante un equipo que estaba dolido y que respondió con la victoria que se le pedía”, añadió.

Finalmente, también alabó el trabajo de Keylor Navas bajo los tres palos de la Tricolor y que impidió el empate Tricolor.

“Keylor es un gran potero, no lo voy a descubrir yo, creamos las situaciones. Eso fue lo que nos pasó en el partido de ida. Creamos más ocasiones, merecimos más esa victoria en Panamá. Hoy creo que merecimos más. El equipo no estuvo lo mejor que me hubiera gustado. Cometimos errores de faltas cerca del área” concluyó.

Panamá jugará ante Jamaica el próximo domingo.