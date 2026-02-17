"Tenemos entrenadores por encima": Woodly defiende a técnicos ticos al conocer candidatos a La Sele

El actual Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol no le ha apostado a un técnico costarricense para la Selección Mayor Masculina. Primero el argentino Gustavo Alfaro, posteriormente su compatriota Claudio Vivas, después el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera y ahora ya aceptaron que los perfiles que más agradan son el del español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert.

El propio Ronald González, director deportivo, expresó antes de irse a Madrid, que sostendrán entrevistas presenciales "con los dos técnicos que quedaron finalistas en ese proceso". Es decir, con Moreno y Kluivert.

El único técnico tico que llegó al final del proceso fue Alexandre Guimaraes, pero muy rápidamente perdió fuerza.

Teletica.com entrevistó a Johnny Woodly, quien en su calidad de presidente de Asociación de entrenadores de futbol de Costa Rica, dejó frases muy interesantes como estas:

"Menosprecian un poco el trabajo que hace el técnico nacional".​

"Garantizo que si esta selección se la hubieran dado a un técnico nacional hubiéramos ido al Mundial".

"Muchas veces los mismos periodistas le dan más presión al técnico nacional que al técnico que viene afuera".

"Tenemos entrenadores nacionales que están por encima de ellos a nivel de técnico".

"Los técnicos se pueden defender solos por su currículum".



Aquí la entrevista completa:

—¿A su criterio los federativos o el actual Comité Ejecutivo menosprecia a los técnicos nacionales para un puesto tan importante como es la Selección Nacional de Costa Rica Masculina?

A través del tiempo se ha visto pues obviamente que el técnico nacional ha desempeñado un buen papel con la selección, pues nos ha clasificado a varios mundiales y yo creo que sí, sí menosprecian un poco el trabajo que hace el técnico nacional.

El técnico nacional está preparado y obviamente llevan sus cursos para actualizarse y siento que sí por qué no darle la oportunidad a técnicos nacionales cuando le hemos dado mucha oportunidad a los técnicos de otros países, yo siento que ya va siendo un poco la hora en que también le podamos dar ese espacio al técnico nacional, ya que lo han demostrado a través del tiempo.

—Después de un fracaso tan grande como el que se vivió anteriormente con lo que pasó rumbo a la eliminatoria con Miguel Herrera: ¿Usted siente que era momento ideal para volver a las raíces, volver a técnicos costarricenses que conozcan el medio, que nadie les tenga que explicar cómo funciona el fútbol de acá?

Si bien es cierto, el hubiera no existe, las cosas se dieron porque se tenían que dar y listo, pero yo te garantizo que si esta selección se la hubieran dado a un técnico nacional, ya sea Guimaraes, al mismo Ronald González en su momento, a Hernán Medford, a Jeaustin Campos, le garantizo que en estos momentos Costa Rica estuviera en el Mundial.

Entonces, como te digo, a través del tiempo los técnicos nacionales han demostrado la capacidad, porque nos han clasificado muchos mundiales y por qué no empezar este proceso con un técnico nacional, como bien lo dices, que conoce el área.

Obviamente para un técnico que venga de afuera, que no conoce equipos como, qué se yo, Honduras, Guatemala, Panamá, son técnicos que no conocen el medio y tienen que venir a Costa Rica a aprender, a conocer un poco el medio cuando tenemos técnicos nacionales que ya conocen el medio, ya saben lo que es jugar contra Jamaica, ya saben lo que es jugar contra Honduras, ya saben lo que es jugar contra Panamá, ya conocen el entorno del futbolístico, entonces yo creería que sería una muy buena oportunidad para darle esa oportunidad al técnico nacional.

Ahora, es importante mencionarlo también, cuando le damos tiempo, espacio, al técnico nacional es darle espacio y darle tiempo para trabajar, el tema es que también muchas veces los mismos periodistas le dan más presión al técnico nacional que al técnico que viene afuera, y usted sabe que es así, lastimosamente al técnico nacional no le damos tiempo, ya rápido lo estamos criticando, ya rápido lo queremos echar, al técnico que viene afuera no, entonces también es parte del problema la prensa también, que la prensa también tiene que darle el espacio y creer en el técnico nacional.

—Johnny, usted como presidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Costa Rica, aboga porque se cumplan las expectativas de los técnicos nacionales y que estén siempre en la palestra...

Mirá, te voy a decir una cosa, si bien es cierto nosotros como asociación, y yo como presidente, pues siempre voy a defender a los técnicos, pero yo creo que los técnicos se pueden defender solos, si usted ve el currículum que tiene Guimarraes, si ve el currículum que tiene Hernán Medford, si ve el currículum que tiene Jeaustin Campos, si ve el currículum que tiene Óscar Ramírez, entre otros, yo creo que se defienden solos.

Yo creo que ciego es el que no quiere ver, claramente, ellos con el currículum que ellos tienen, con lo que se han preparado, ellos se pueden defender solos, entonces yo creo que más bien esa pregunta yo se la haría a los directivos, a la prensa, a través del tiempo lo hemos hablado. Son técnicos muy capaces, que se han ganado sus cosas, y yo creo que de merecerse la oportunidad obviamente se la merecen, seguimos trayendo técnicos de afuera, que tienen un costo hasta más elevado que el mismo técnico nacional, y repito, el hubiera no existe, pero yo estoy muy seguro que si hubiera sido un técnico nacional, hoy Costa Rica estaría en un Mundial.



—Los dos candidatos principales son el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert: ¿Para usted hay técnicos ticos que están por encima de ellos dos en currículum?

A ver, como jugadores, nadie les va a quitar lo que hicieron como jugadores, pero si estamos hablando de técnicos, pues yo estoy 100% seguro, y ahí están las estadísticas que lo demuestran, tenemos entrenadores nacionales que están por encima de ellos a nivel de técnico, ya tenemos entrenadores que tienen mundiales, tenemos entrenadores que han sido campeones a nivel del área de Concacaf, yo creo que sí.

Estamos hablando en tema de entrenador en sí, como entrenador de selección, pues obviamente en estos momentos, Guimaraes estaba por encima de ellos, hablando de currículum, Guimaraes ya estuvo en mundiales, ya sabe lo que es clasificar selecciones a mundiales, estos entrenadores que tú me mencionas (Moreno y Kluivert), yo creo que no tienen la misma experiencia que tienen los técnicos nacionales, inclusive el mismo Óscar Ramírez también, que todos sabemos que estuvo en un Mundial también, que clasificó para un Mundial.