Técnicos apostarían por una Sele cautelosa para pescar puntos ante EE.UU.

Técnicos nacionales aseguran que La Sele deberá ser tácticamente muy ordenada ante Estados Unidos si quiere pescar al menos un punto en suelo norteamericano este miércoles (5 p. m. hora tica).



Por esa razón, no ven mal la alternativa de utilizar una línea de cinco defensores, tal y como se jugó de visita ante Honduras y que al final sirvió para rescatar un empate.

“Lo que presentó Costa Rica ante Honduras nos gustó, el sistema 5-4-1 es bastante seguro y el equipo debe tener claro que lo importante es puntuar, más si es de visita. Si se puede sacar el triunfo genial, pero sumar un punto sería vital en esta triple fecha eliminatoria”, señala Minor Díaz, técnico y exseleccionado nacional.

Además, añaden que la Tricolor deberá estar muy concentrada y definir tanto el momento como las vías para atacar a un equipo muy sólido línea por línea.

“Hay que posicionarse con el balón y saber muy bien los ataques que se hagan porque si el partido pasa a ser de transición, la Tricolor podría adolecerlo con un equipo más veterano. Costa Rica debe ser un equipo bien armado en defensa, que sea un equipo bastante corto, que ataque y defienda muy junto”, explica Roberto Castro, asistente técnico del equipo de San Carlos.

Aunque la posibilidad de ganar es también latente, los estrategas prefieren que la Tricolor se muestre algo cautelosa en el arranque del compromiso, ya que aventurarse ante una selección de tanta calidad podría saldarse caro.

“Hay que ser inteligentes en esta eliminatoria, sabiendo a quién y dónde se va a jugar. Si no se logra un triunfo, un punto nos permitiría seguir sumando en la tabla, sabiendo que esta triple jornada era muy complicada con dos visitas”, añade el extécnico de Guanacasteca.

Destacan que la mentalidad ganadora nunca debe cambiar, más en un grupo donde los jugadores con más experiencia ya han conseguido triunfos importantes en sus carreras.

“La Selección puede arrancar un poco conservadora, manejando muy bien los tiempos del juego porque en estos partidos también cuenta la historia. Tenemos que ser un poco mesurados con ese mensaje, ya iniciado el partido tenemos un punto que nos metería en la pelea la próxima fecha FIFA”, agregó Castro.

Aporte de Bolaños y Sabo.

Tanto Díaz como Castro, aseguran que la convocatoria de Christian Bolaños y Álvaro Saborío para este compromiso podría marcar diferencias.

“La gente tiene que entender que no estamos en un proceso, sino que estamos en la eliminatoria y se tiene que echar mano del que está en buen nivel. Además, tanto a Saborío como Bolaños no les pesará este tipo de compromisos, han disputado copas del mundo y muchas eliminatorias, ellos saben a lo que van, no estamos para experimentos”, destaca Díaz.

Otro argumento para resaltar es que a los dos jugadores nunca les ha pesado la camiseta de la Tricolor.

“En el último partido se pudo ver el peso que tuvo Navas, Duarte, Joel, Celso y Bryan, y La Sele está apelando a eso: la experiencia, a los buenos momentos que han dado en Selección. Ellos están pasando por un buen momento, le pueden aportar mucho en el mensaje, la estabilidad, en esa comunicación de vivencias”, concluyó Castro.