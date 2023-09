Técnico mexicano Ignacio Ambriz respondió si tiene chance de dirigir a La Sele

"Hace 15 días un periodista me preguntó si yo era uno de los candidatos fuertes, pero al día de hoy no he tenido un acercamiento con nadie de ellos. Sí, te puedo decir que cuando estaba en León sí hubo una junta con la gente de la federación y al final se hicieron por el otro entrenador", respondió Ambriz.

"No me inquieta, estoy tranquilo, siempre he creído que las cosas tienen que darse como Dios manda, soy creyente. No estoy inquieto, estoy pensando en el Toluca y en lo otro no ha habido ningún acercamiento", añadió.