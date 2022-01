Técnico de Panamá podrá dirigir en Costa Rica tras superar el COVID

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, dio negativo en el último test de COVID-19 realizado este lunes.

Cristian Núñez, director de selecciones, confirmó a la prensa panameña que el estratega dio negativo y podría viajar este martes a Costa Rica junto a su equipo.



Sin embargo, el propio Christiansen aseguró que las regulaciones han cambiado tanto en los últimos meses y aún no sabe si podrá viajar este martes o lo tendrá que hacer hasta antes del juego de este jueves frente a Costa Rica.

​"Después de leer mil páginas, no me entero. Hay reglas por un lado, otras por otro. Lo he dejado en manos de los doctores y que ellos me digan cuando tengo que hacer una prueba para saber cuando puedo volver al equipo. Ahora supuestamente hay una nueva ley donde puedo salir al quinto día con antígeno negativo", respondió Christiansen a la pregunta de cuándo viajaría a Costa Rica.

Además, Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, afirmó que no tienen más casos positivos en su delegación.

"Estamos muy contentos porque hemos podido minimizar y controlar el COVID-19 en la selección. Al inicio hubo algo de preocupación con algunos positivos, pero se trabajó en el sistema burbuja que habíamos hecho en el 2020. En el último test dieron todos negativos", afirmó Arias.

Los panameños se enfrentarán este jueves a las 8:05 p. m. ante la Selección Nacional en el Estadio Nacional.

Los canaleros son cuartos en la octagonal con 14 puntos, cinco más que los ticos.

El cuarto puesto de la Concacaf es el que tendrá derecho al repechaje contra una selección de Oceanía, en un juego único que se disputará en Catar.