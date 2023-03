Técnico de Panamá no acudirá a amistoso ante Argentina y prioriza duelo ante La Sele

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón del mundo, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. Tengo que pensar que es la prioridad para nosotros y la federación y en ese caso es la Nations League y después tenemos un partido decisivo ante Costa Rica y no me la quiero jugar”, expresó el técnico.

“Para mí hubiese sido espectacular acudir ahí en otra fecha (a Argentina), pero al final no es lo mejor. Si yo viajo a ese partido y dejó aquí los jugadores en Panamá ¿qué imagen dejo? Yo creo que si al final no clasificamos o no ganamos los dos partidos, qué puede pasar, no importa, pero que no se diga que no hice todo por sacar adelante el compromiso”, concluyó.