Técnico de Nicaragua tiró con todo: "Keylor tiene su historia, pero no es el de 20 años"

El técnico de la selección de Nicaragua, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa no se guardó nada y tiró con todo a Costa Rica, a Miguel Herrera y al propio Keylor Navas.

Fantasma Figueroa aseguró que él no se deja intimidar ante la presencia de Keylor Navas en el arco, a quien le respeta su carrera, pero cree que es un portero “con dos manos”.

“Keylor tiene su historia, sus Champions, su trayectoria, pero no es el de 20 años. Es un arquero de casi 40, yo tengo un arquero de 22. Si le tenemos que llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto”, mencionó el chileno.

Además, añadió que “no hemos tocado el tema de Keylor Navas de hacerle goles o algo así, nosotros hemos buscado solo agradar y jugar bien. A mí no me preocupa Keylor Navas o Costa Rica, me preocupa más el árbitro mexicano”.

Y es que el tema del arbitraje del mexicano Marco Antonio Nava es algo de lo que más le preocupa al estratega.

“Me preocupa que el partido lo van a dirigir árbitros mexicanos. En Costa Rica hay dirigentes, presidentes, entrenadores y muchos jugadores mexicanos. Eso me preocupa más que Keylor Navas y la selección de Costa Rica”, mencionó.

Crítica al Piojo.

Figueroa indicó conocer muy bien a Miguel Herrera, pero le pidió no poner excusas sobre el estado de la gramilla del Estadio Nacional.

“Conozco muy bien al Piojo, nos enfrentamos en nuestra juventud. El hecho de estar poniendo excusas sobre la cancha se nota que no le tocó ir a San Vicente, a Bahamas o a lugares donde Nicaragua sí jugó sin quejarse. Esta cancha tiene certificación FIFA desde hace un mes, aquí ya jugaron Jamaica y Trinidad y Tobago y nadie dijo nada. El partido de mañana es de profesionales, no de excusas”, catalogó.

Pese a todas las críticas, el chileno ve a Costa Rica como el claro favorito para el duelo de este viernes, aunque esperan poder complicarle bastante y apostar por la parte emotiva del equipo.

“Ellos parten como favoritos, sí, pero el favoritismo hay que ganárselo. Nosotros tenemos bajas, pero confío en los jugadores que entrarán mañana. Quieren ganarse un puesto, y sé que lo van a dar todo”.

“Si dejamos jugar a Costa Rica tenemos muy poca chance de ganar el partido. Pero acá vamos a meter fricción, a ponerles un partido incómodo”, finalizó.