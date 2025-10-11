Técnico de Nicaragua lo advirtió: cuatro jugadores fuera de convocatoria

El técnico de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, lo había advertido en la previa: “Hubo jugadores que no estuvieron a la altura y eso molesta mucho. Hay jugadores que no van a viajar a Costa Rica, ni siquiera van a estar en el banco; le quedaron a deber a la afición”.

Este sábado, Figueroa cumplió con lo que había dicho y dejó fuera de la concentración de la selección a cuatro futbolistas.

En la lista de 23 convocados para el encuentro de este lunes, a las p. m. contra La Sele, sobresalen las ausencias de Matías Belli, Jacob Montes, Melvin Hernández y Steven Cáceres.

"El cuerpo técnico ha incorporado a Marlon López y Ariel Arauz al combinado nacional, mientras Matías Belli y Jacob Montes no realizarán el viaje. Asimismo, Melvin Hernández y Steven Cáceres, quienes permanecían concentrados con el grupo, tampoco formarán parte de la delegación que enfrentará este encuentro", detalla el comunicado de prensa.



La Tricolor está en tercer lugar del Grupo C con tres puntos por abajo de Haití y Honduras, que tienen cinco unidades. Nicaragua es último con un punto.

