Técnico de la Sub20 tras victoria a Jamaica: “Trae mucha tranquilidad a los chicos”

El técnico de la Selección Nacional Sub20, Cristian Vella, se mostró contento con la victoria de sus dirigidos 3-0 ante Jamaica en el segundo partido del premundial de Concacaf de la categoría.

Vella mencionó que tras la victoria ahora solo queda pensar en el próximo partido.

“Trae mucha tranquilidad para los chicos, para que entiendan que son un equipo que se ha preparado y enfrentar a cualquiera, así que bien por ellos que ganan en confianza”, mencionó.

Además, destacó la labor del equipo en el primer tiempo, donde pudieron marcar más tantos.

“El primer tiempo tuvimos 30 minutos muy buenos donde erramos seis goles muy claros y en los últimos 15 minutos Jamaica se fortaleció y trató de lastimarlos.

“En el segundo tiempo tratamos de tener el mismo juego asociado y tratar de generar lo que dejamos ir en el primer tiempo”, indicó.

​Por su parte, Claudio Montero, uno de los anotadores ante Jaimaica se mostró contento con anotar en un premundial.

“Al principio me dio mucha tranquilidad, es un gol con la selección y está representando al país entero, pero me voy más contento con la actuación colectiva y me voy más contento con eso”, expresó.