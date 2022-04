Técnico de la Sele: "Estoy demasiado ansioso, quiero terminar esto bien"

A falta de poco más de un mes para el repechaje contra Nueva Zelanda, el técnico de la Selección, Luis Fernando Suárez, aseguró que han avanzado en el estudio del rival para el próximo 14 de junio, que definirá si Costa Rica clasifica o no a Catar 2022.

En entrevista con Teletica Deportes Radio, Suárez dio algunos detalles sobre la logística del viaje y cómo vive humanamente los momentos previos al encuentro que marcará el futuro de un país.

“Tenemos una muy buena base de datos de ellos, hay que tener mucho cuidado, ser muy serios, es un equipo fuerte, de juego directo, es interesante en pelota quieta”, reveló Suárez durante la conversación.

Costa Rica tendrá la oportunidad de tener un microciclo con jugadores del campeonato local, desde el 16 de mayo. Conforme los legionarios terminen en sus respectivas ligas se irán incorporando a los trabajos.

​Todo está previsto para que se entrene de lunes a sábado, hasta que empiece la fecha FIFA. La Tricolor viajará el 6 de junio rumbo a Catar. Eso sí, antes deberá enfrentar los compromisos de Liga de Naciones de Concacaf, encuentros que para el técnico quedaron mal colocados en el calendario.

“Lo veo atravesado, a mí no me gustaría ni siquiera jugar, pero hay que hacerle frente y hacerlo bien, independientemente juegues contra Panamá, Martinica o Nueva Zelanda”, señaló el colombiano.

En el plano personal, Suárez reveló cómo vive y maneja la ansiedad que le provoca el repechaje.

“Yo estoy demasiado ansioso, quiero terminar esto bien, cuando uno se mete a esto es rudo. Yo no puedo pensar que cuando fui técnico antes y ahora, no soy el mismo entrenador, he evolucionado en todo sentido, sí soy distinto. Nunca cambio el pelear por objetivos”, concluyó.

Aspectos como la temperatura y el viaje largo hasta Catar son dos factores que intentará sortear la delegación de la Sele.