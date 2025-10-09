Técnico de Honduras: "Será un partido muy cerebral, se necesita inteligencia táctica"

El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, analizó con detalle el momento catracho en la eliminatoria mundialista de cara al juego ante Costa Rica este jueves a las 8 p. m. en el estadio Francisco Morazán.

Para Rueda, "será un partido muy cerebral, se necesita inteligencia táctica", pero a su vez a él a como estratega le gustan más "los partidos que hay que saber descifrar".

"Todos los que estamos en esto somos muy competitivos y esa es la gran ilusión. En la medida que somos inteligentes e intensos, no será fácil, disputadísimo como todos los que se juegan en esta instancia", comentó Rueda.

Así lució la conferencia de prensa de Rueda.

Además, el estratega de la H habló de Costa Rica y los cambios en las convocatorias, ahora con más jugadores de experiencia.

"Los cambios que ha tenido Costa Rica han sido en nombres, el sistema será el mismo que ha venido jugando Miguel Herrera. Tiene jugadores en varios mundiales, de modo que es un partido, igual de intenso y disputado", afirmó Rueda.

El timonel aseguró que ya conversó con sus jugadores, pues "van a haber momentos de juego donde tendremos todos los comportamientos, hay que hacer transiciones directas, al comienzo será cerrado y luego se verá la tendencia. El que pone las condiciones es el que tenga el balón, va a pasar por ahí también".

Rueda también tuvo halagos para el fútbol tico y señaló que hay "una gran riqueza", pues hay "una buena organización".

"Costa Rica con la buena organización que tiene, con la historia que tiene, siempre tiene una gran bondad, de buena generación, con buena técnica y jóvenes", concluyó Rueda.