Técnico de Honduras: “Ganar y clasificar al Mundial sería un golpe para creer”
Reinaldo Rueda brindó su análisis previo al crucial juego ante Costa Rica.
El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, brindó su análisis previo al juego de este martes a las 7 p. m. en el Estadio Nacional.
Estas fueron las declaraciones de Rueda:
Último chance con Honduras: Es una reflexión que la manifesté, es mi aspiración, queremos estar en el Mundial para cerrar esta carrera. Debemos ganar mañana y hacer un partido perfecto ante un rival que tiene gran nivel.
Motivación: Esta eliminatoria ha sido cerrada, todos los grupos están con igualdad, todas las posibilidades y variables matemáticas. Se va a definir todo en la última jornada y en el último minuto y creo que es una oportunidad que la estamos buscando, la queremos y la hemos luchado.
Difícil momento: Estos puntos se han peleado en la cancha, estamos líderes de grupo. No se pueden ganar los partidos antes de jugarlos ni celebrar antes de tiempo. Fue doloroso la derrota que tuvimos en Nicaragua, pero ojalá nos sirva para aprender.
20 años sin ganar en suelo tico: Yo creo que esta profesión exige día a día y no se puede vivir de la historia ni nada pasado. Es como el cirujano que opera y opera y que ningún paciente se le puede morir. Hay que ratificarlo día a día. Es el desafío grande que tenemos. En la eliminatoria pasada, Honduras no llegó a esta instancia, en Copa Oro también llegamos más largo que Costa Rica.
Mundiales: Honduras se clasificó para dos mundiales seguidos y se pensó que era soplar y hacer botellas y no fue así, es una reflexión para todos. No es suficiente lo que se ha hecho. Los entrenadores que han pasado, los clubes, todos se han preocupado por usar jugadores y entrenadores de buen nivel. Ganar mañana y clasificar al Mundial sería un golpe para creer en lo nuestro.
Lesiones: Hemos tenido muchos jugadores afuera, hay algo inaudito e inédito. No sé, yo decía qué pasó para tener estos lesionados. Hemos tenido bajas importantes, son temas que pasan.
El grupo: Las palabras sobran, no es fácil, ojalá que ratifiquemos lo bueno. La recuperación va en la parte física y psicológica, está el desafío y el factor que hay que mostrar mañana, hay que hacer un partido perfecto.
Por qué se critica a la Selección de Honduras: Es un problema cultural, es un problema de toda Latinoamérica, estás 48 horas en Tegucigalpa, hubo momentos de agresión verbal, ofensas cuando íbamos en autobús al aeropuerto, pero son nuestros muchachos, es lo que ha formado el fútbol de Honduras. Somos pesimistas, así como somos de triunfalistas, somos pesimistas, no tenemos equilibrio.
Un Mundial o el dolor: Es un partido que hay que jugarlo, tenemos que tener ese equilibrio para asimilar este momento. Nosotros estamos preparados para lo mejor y esperar que así sea.