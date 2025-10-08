Tarea titánica: La Sele solo tiene un triunfo en Honduras

Las visitas a Honduras en eliminatoria han sido todo un dolor de cabeza para Costa Rica y este jueves a las 8 p. m. volverá a rodar el balón en el Francisco Morazán.

Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, brindó los datos de los 12 juegos que tiene La Sele en territorio catracho rumbo a una Copa del Mundo.

El balance dice que de 12 compromisos se registran un triunfo, cuatro empates y siete derrotas.

La única victoria fue rumbo a Corea y Japón 2002, cuando estaba al frente Alexandre Guimaraes.

En esa oportunidad se triunfó 2-3 en el último minuto con un golazo de Mauricio Solís.

Ahora el panorama actual está complicado, Honduras es líder de grupo con cuatro puntos, Costa Rica es segunda con dos, al igual que Haití; y Nicaragua tiene solo uno.