Surinam, Curazao y Haití comandan lucha mundialista en Concacaf
Ya finalizó la primera vuelta de la ronda final rumbo a la cita mundialista.
Estos tres países sorprenden al comandar la lucha al Mundial 2026 tras la primera vuelta de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.
Tras tres fechas, de seis, Surinam, Curazao y Haití dominan sus grupos.
Hay que recordar que el líder de cada uno de los tres grupos va de manera directa a la Copa del Mundo. Además, dos mejores segundos lugares van a repechaje.
A la repesca mundialista irían Jamaica y Honduras.
Así se jugará el inicio de la segunda vuelta en la fase final de la eliminatoria de Concacaf:
Lunes 13 de octubre
Costa Rica vs. Nicaragua
Honduras vs. Haití
Martes 14 de octubre
Panamá vs. Surinam
El Salvador vs. Guatemala
Jamaica vs. Bermudas
Curazao vs. Trinidad y Tobago