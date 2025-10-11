EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

Surinam, Curazao y Haití comandan lucha mundialista en Concacaf

Ya finalizó la primera vuelta de la ronda final rumbo a la cita mundialista.

Fotos Juan Quiros Cavallini
Fotos Juan Quiros Cavallini
Por Daniel Jiménez 11 de octubre de 2025, 8:10 AM

Estos tres países sorprenden al comandar la lucha al Mundial 2026 tras la primera vuelta de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

Tras tres fechas, de seis, Surinam, Curazao y Haití dominan sus grupos.

Hay que recordar que el líder de cada uno de los tres grupos va de manera directa a la Copa del Mundo. Además, dos mejores segundos lugares van a repechaje.

A la repesca mundialista irían Jamaica y Honduras.

Así se jugará el inicio de la segunda vuelta en la fase final de la eliminatoria de Concacaf:

Lunes 13 de octubre

Costa Rica vs. Nicaragua

Honduras vs. Haití

Martes 14 de octubre

Panamá vs. Surinam

El Salvador vs. Guatemala

Jamaica vs. Bermudas

Curazao vs. Trinidad y Tobago

Grupos Concacaf.

Grupos Concacaf.

Grupos Concacaf.

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas