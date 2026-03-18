Sub-17 femenina se mide a Jamaica en juego clave del camino mundialista

Concacaf otorga cuatro cupos al Mundial Femenino Sub-17. Para avanzar, los equipos que compiten en la última fase clasificatoria deben ganar su grupo o ser los mejores segundos.

Ante este panorama, la Sele Sub-17 femenina se mide este jueves a Jamaica. Las ticas vienen de ganar ante Panamá y este segundo partido será clave, ya que cierran participación ante México, que viene de golear a las jamaiquinas 9-0.

La Tricolor llega con la presión de ganar con holgura, para jugarse el todo por el todo ante las aztecas en la tercera jornada de competencia.

“Lo importante es tener los primeros tres puntos y prepararnos en lo que viene”, destacó el seleccionador patrio, Edgar Rodríguez.

A pesar del 9-0 en contra, el timonel considera que el partido de este jueves no será fácil.

“Jamaica es un rival complicado, fuerte y rápido en transiciones y tenemos que ganarlo sí o sí”, explicó.

El partido se disputa en el Proyecto Gol, a partir de las 12:30 p. m.

