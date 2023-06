Suárez sobre Manfred Ugalde: “El paso lo tiene que dar él, eso lo tengo claro”

Por Daniel Jiménez | 2 de junio de 2023, 10:44 AM

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, explicó si hay novedades con el tema de Manfred Ugalde, dado a su buen momento en el Twente de Países Bajos.



“El paso lo tiene que dar él, eso lo tengo claro”, sentenció el colombiano.

Además, Suárez explicó su lista de convocados para la próxima Copa Oro.

—¿Tiene alguna novedad sobre Manfred Ugalde?

En el caso de Manfred, él tiene una puerta abierta en la selección, nunca la he cerrado, soy respetuoso de las decisiones de los demás. De ninguna manera es Deportiva. Él puede estar, se puede evaluar desde que el chico quiera estar. Soy respetuoso de los deseos de los demás. Si alguien quiere estar… lo más cerca que he estado con la selección es que lo estoy viendo a los ojos, es querer estar, yo no le cierro la puerta a ningún jugador y mucho menos a uno bueno como Ugalde. Dentro de mis experiencias y madurez siempre lo he tenido, respeto profundo por las decisiones de los muchachos. Si el équite estar veremos circunstancias. El paso lo tiene que dar él, eso lo tengo claro.

—¿Por qué Manfred Ugalde tampoco está en el torneo de Esperanzas de Toulón?

Manfred Ugalde, según Claudio Vivas, el profe habló con él y me dijo que Ugalde le habló y le dijo que en este momento estaba preocupado por el equipo, que no podía responder nada, que iba a hablar con su agente. El agente llamó a Claudio y le dijo que cuando estuviera aquí en Costa Rica lo invitaba a tomar café. Es la última noticia que tengo de Ugalde, esto no es para morbo. Yo a ninguno le cierro la puerta y menos a un jugador y también está el respeto y respeto los deseos de los demás. No existe morbo. Les pido el favor que esto es claro y simple.

—¿Estará Keylor Navas en Copa Oro?

Tengo mucha confianza de que Keylor esté. Antes del 16 de este mes tenemos que tomar una decisión sobre si está o no, pero yo creo que sí estará.

—Los delanteros que llama tienen poco gol, ¿Por qué no está Johan Venegas que es el goleador del torneo?

Ya lo respondí la vez pasada, lo más importante es ver cómo responden estos. Alcocer es muy atrevido. Me gusta la evolución de Carlos Mora. Cuando no lo llamé al Mundial, me gusta ver lo que hace, lo de Warren Madrigal, que se le ve atrevido. Es el mismo caso de Diego Campos, pero tiene ganas. Hay que darle su oportunidad. Hay que seguir con los chicos.

—¿Por qué no hay tanto jugador del Mundial en esta convocatoria?

Estoy viendo el momento presente. Sería injusto no llamar a otros. Soy consciente que en determinado momento soy injusto. Yo le pido que me dejen llevar a 26, pero es imposible. Yo estoy a este lado, tengo que vivir el momento de cada uno de los jugadores.

—¿Qué piensa de Aarón Suárez?

Uno tiene que reconocer todo lo que hizo Bryan Ruiz para Bryan Ruiz, yo más que cualquiera porque me ayudó mucho. Sí quisiera que no comparáramos. Hay jugadores que son únicos. Lo de Aarón no es hacer lo de Ruiz, es hacer lo de Aarón.

—¿Qué piensa sobre un posible regreso de Joel Campbell?

Lo más importa, si Joel regresa al fútbol de Costa Rica, va a enriquecer y lo va a mejorar. Tiene la suficiente experiencia. Si va a regresar alguien como Joel me gustaría que muchos muchachos estén buscando salida hacia otra parte, es algo bueno y necesario. Le pongo el caso de Roan Wilson, hoy es mejor jugador, lleva 6 meses en Europa y lo veo mejor. Yo creo que sería buena opción que esos chicos tengan opción de estar en un nivel más alto. En el caso de Joel, es lo contrario. Va a mejorar el nivel de acá.

—¿Qué análisis hace de los laterales izquierdos con Suhander Zúñiga y Jefry Valverde?

Yo confío en que son importantes y lo tienen que demostrar en Copa Oro. Yo he sido injusto con Jefry, yo lo llamé. En el Estadio Azteca, en México, hizo un buen partido. Hizo un torneo excelente y de pronto me levanta la mano diciéndome que aquí estoy.

—¿Cómo está la situación de Cristian Gamboa?

Las posibilidades siempre son ciertas, tuvo un problema a principio de año, lo arrastró a no tener ningún partido. Las probabilidades no están. Vuelvo y lo menciono. No es no llamar a alguien que no me gusta, los que veo me responden bien.