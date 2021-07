Suárez sobre Keylor: "Cuando vine acá estaba decidido a no llamarlo a la Copa Oro"

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, asegura que desde que fue nombrado tenía muy claro que no iba a convocar al portero Keylor Navas para la Copa Oro.



El estratega colombiano confirmó en conferencia de prensa que ya conversó con el guardameta del PSG sobre su situación personal, así como con otros legionarios.

“Hablé con Keylor y quiero aclarar algo al respecto a su situación, cuando vine acá estaba decidido a no llamarlo a la Copa Oro.

“Lo primero que le dije es que sabía sobre la situación de su lesión en su hombro, pero lo conozco tanto que en este momento lo menos que necesitaba saber de él es de sus condiciones”, dijo el estratega colombiano.

Lea también La Sele La Sele: Estos son los jugadores elegidos para la Copa Oro Técnico Luis Fernando Suárez anunció los cuatro jugadores descartados para el torneo de la lista original de 27 con la que trabaja desde el lunes.

​Rónald ‘La Bala’ Gómez, el elegido por el propio Suárez para ocupar el cargo de asistente, también se refirió al guardameta estelar de La Sele.

“A un jugador lesionado no se le puede obligar a jugar en una Selección, sino está lesionado habría que ver qué es lo que pasa. Creo que hay que respetar la parte médica de un futbolista, muchas veces son futbolistas que no es que no quieran venir, tienen una lesión o porque no la tengan puedan darse unas vacaciones, a veces confundimos eso.

“No es que lo esté defendiendo (a Keylor), no lo tengo que defender, sino que simple y sencillamente hay que averiguar cómo está el futbolista cuando está lesionado para luego emitir una opinión. Lo que habló el profesor con Keylor me parece que lo tiene clarísimo”, expresó ‘La Bala’.

Ausencia de Leal.

Otro que tuvo una situación particular fue Randall Leal, quien tuvo el nacimiento de su hijo y no pudo integrarse a los entrenamientos por lo que quedó fuera del torneo.

“Lo de Leal es muy claro. Su señora esposa dio a luz y se encontraba solo con ella (…). Me parecería injusto llamarlo para los que estuvieron acá entrenando, pero no ha cometido ningún acto de indisciplina y en ese sentido lo tengo claro, primero la familia, el nacimiento de un bebé es más bello que un gol”, destacó el seleccionador.