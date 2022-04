Suárez sobre cambio generacional: "Costa Rica no se puede quedar tan dormida como lo hizo"

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, confesó que el cambio generacional ha sido de las principales trabas que ha tenido en su proceso en Costa Rica.

Suárez explicó que ha colocado a jugadores muy jóvenes en la eliminatoria y que hubo algo que se dejó de hacer en la Sele de cara a las nuevas generaciones y formación de jugadores.

"Ha tocado duro, hemos hecho como un recambio express. Dentro de todas las situaciones de desconocimiento mío, hubo un momento en que algo se perdió, como que el recambio no se hizo como debía hacerse, luego empezamos a hacer cosas diferentes, nos dieron la posibilidad de microciclos, hay un muchacho de 17 años que se colocó y respondió", comentó Suárez, en el programa Peláez y De Francisco en La W Radio.

Y agregó: "Hemos tenido que acelerar mucho el proceso y creo que no debió haber sido así, queda eso como para experiencia propia que Costa Rica no se puede quedar tan dormido como lo hizo, los otros países crecieron y por esa razón se da esta situación que no ha sido para nada fácil".