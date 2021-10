Suárez se mostró disconforme con el arranque del juego, pero alabó la reacción de La Sele

El técnico Luis Fernando Suárez aseguró que no le gustaron para nada los primeros 20 minutos del partido, pero eso sí aplaudió la actitud y entrega de sus jugadores en el triunfo 2-1 ante El Salvador.

La remontada ante los cuscatlecos significa el primer triunfo de la Tricolor en la octagonal final y que de momento lo acerca un poco a zona de clasificación.

“No me gustaron los primeros 45 minutos, corrijo más bien, creo que fueron más bien los primeros 20 o 25 minutos y me gustó mucho la reacción de los jugadores, no solo por disposición anímica, sino por estar jugando bien”, indicó el técnico en conferencia de prensa.

Además, añadió que “es una parte del primer tiempo, los primeros 20 minutos, nos costó empezar y eso reflejaba el dominio de ellos, esto es una situación que nos puede servir como mejor experiencia, que no nos cueste tanto empezar”.

Suárez explicó que la charla del medio tiempo fue fundamental para corregir algunos aspectos, pero sobre todo para levantar los ánimos de los seleccionados.

“Lo que uno habla en la charla técnica en el entretiempo hay de todo, desde funcionamientos que no están hechos bien y hasta la parte anímica de los futbolistas, hubo más de esto lo último y esto en los entretiempos también es necesario”, mencionó el técnico.

Finalmente, el estratega alabó a Keylor Navas, quien nuevamente volvió a brillar en el arco de la Tricolor con una tapada fundamental.

“Creo que una de las cosas más importantes que debe tener un arquero es generar seguridad para la gente que está a su lado y eso es lo que irradia Navas, seguridad, no solo por esas acciones, si no por todo lo demás que hace, si hay un sinónimo de Keylor, es eso, seguridad”, concluyó.

Ahora la Selección viajará a Estados Unidos el próximo miércoles para cerrar la jornada mundialista del mes de octubre.