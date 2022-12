Suárez responde al 8-0 que desea Alemania: "Los partidos hay que jugarlos"

30 de noviembre de 2022, 7:16 AM

​Lo asumo con la mayor responsabilidad, somos consientes que jugamos para el país entero. Este grupo es muy responsable y serio, tiene claro el objetivo y me parece que hay que estar pensando con mucha ambición.

​Nosotros como cuerpo técnico hemos sabido mostrarles a ellos los videos y el trabajo que hemos tenido sobre él, pero no se queda ahí, yo veo el funcionamiento colectivo, pero hay que tener en cuenta quién puede marcar diferencia, al menos de palabra ya están avisados.

​Lo más seguro es que juegue, si no está Francisco Calvo tiene 100% de posibilidades que esté. Es un grandísimo jugador, cuando llega acá yo tengo tranquilidad en cuanto a los centrales que tenemos. En ese sentido estoy tranquilo en cuanto al funcionamiento, han hecho las cosas bastante bien.

​Yo soy admirador profundo de todo lo que la mujer ha conquistado y me gusta que quiera seguir conquistando, este es un paso más y habla muy bien de lo que es la mujer, su desempeño y en este deporte que es muy machista sepan llegar a este punto al que han llegado hasta ahora. Me agrada, es algo que es bueno para el fútbol. El futbol es muy democrático con una mujer pitando un partido en el Mundial.

Han pasado ocho años, los costarricenses tienen capacidades diferentes, de pronto no se creen mucho en ellas, pero si más no recuerdo, cuando se dio la primera vez de Costa Rica en Italia 1990 se clasificó y no se creía mucho en ellos.