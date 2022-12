Por Daniel Jiménez | 26 de noviembre de 2022, 9:52 AM

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, le subió el tono a su discurso este sábado en conferencia de prensa, tras la goleada 7-0 ante España, y en la previa del partido frente a Japón, este domingo a las 4 a. m.

​—¿Qué opina del juego ante Japón?​

​Como todos los compromisos que en este grupo tenemos, complicadísimo, sobre todo luego de ver a Japón cómo jugó el partido ante Alemania (2-1), todavía es más el respeto y pensar que el trabajo nuestro tiene que ser hecho de la mejor manera. ​

​—¿Qué motivación tienen para el partido ante Japón tras perder 7-0?

​Uno nunca va a querer tener un resultado como el que se obtuvo ante España, lo más importante de nosotros es valorarlo, de qué manera ocurrió, qué fue lo que hicimos mal, no fue mucho lo bueno que hicimos. Hay que tomar esto como una situación en la que hay que corregir muchas cosas.

​Se ha trabajado para que este partido sea totalmente diferente al que jugamos contra España.

​​—¿Cuánto más tenemos para competir en el Mundial?

La respuesta es que no la sé, la voy a dilucidar o voy a saber qué es lo que se presenta cuando se juegue el partido. Estoy claro sobre la situación que hemos vivido, la reflexión, pero también y es donde me deja una relativa tranquilidad, y es que cada jugador está consciente de lo que se hizo o no se hizo. Esto tiene que ser una respuesta totalmente diferente. Lo que he visto es una disposición anímica muy buena.



—¿Hay posibilidad de jugar con tres centrales?



Este grupo puede jugar sin ningún problema línea de cuatro o línea de cinco. Saben qué se debe hacer cuando se juega de ambas maneras. Las posibilidades lo dicen siempre. Miraremos qué es lo mejor.

—¿En qué enfatizar el trabajo de las últimas horas?

En todo, somos conscientes de que no hay tiempo, Ya habíamos adelantado sobre cómo juegan los tres equipos. Ellos ya tienen ese chip. Repetimos a ellos cómo es el juego de Japón. Mientras estamos concentrados estamos hablando de la parte emotiva y emocional, no nos hemos quedado quietos. Cuando salí de la rueda de prensa, yo les dije a los periodistas que inmediatamente después tenía que conversar con los jugadores, después de un tiempo prudente de silencio conversé con ellos, hicimos una autocrítica con altura, hablamos de eso en el propio camerino. Desde ahí comenzamos a sanar heridas y ser consientes que habíamos hecho mal muchas cosas.

​—¿Cuántos cambios plantea para enfrentar a Japón?

A veces los cambios no son de jugador por jugador. Uno podría pensar que solo se sacan estos 11 y metemos estos otros. Hay que cambiar el pensamiento. Puede haber cambios, lo más seguro es que los haya. No se puede seguir cambiando una alineación si se tiene la misma actitud, que no fue la mejor.

—¿Se equivocó en algo usted como técnico a la hora de proponer la idea para que España no derrotara 7-0?

Yo creo que uno no se debe arrepentir de las cosas que hace, debe aprender, y en eso estoy. Siempre aprendo. Lo más importante de toda esta situación es recordar en qué momento está, y es donde uno debe ser consciente de algo, la línea delgada que hay entre lo sublime y lo perverso, y uno se queda muy tranquilo porque estamos viviendo esa situación de haber ganado este año casi todo, pero el momento más normal es este: perverso. No puedo caer en que todo es un desastre y la gente no se va a querer levantar a las 4 a. m. porque no servimos para nada. Ni somos demasiado buenos cuando le ganamos a todo el mundo, ni tan malos como perdimos ante España. Arrepentirme nunca.

—¿Se abusó con el discurso de querer ganar la Copa del Mundo?



Era un riesgo que tenemos que correr y también lo conocíamos. Dentro de todo y ahí es donde uno tiene que pensar, el mensaje es claro, hay que cambiar, es hacer cosas diferentes y no quedarse en la mediocridad. Hace poco dije que es muy fácil decir que esto es lo que hay y que no hay forma de crecer y la gente se queda tranquila con eso. Y yo creo totalmente lo contrario, yo creo que hay que dejar una semilla distinta para después, hay que pensar en grande. La gente que piensa en grande es la más criticada, sobre todo cuando tienes estas situaciones, pero si después de perder 7-0 yo ya voy a decirle a Joel, no vamos a quedar campeones, no haga nada, doy un mal mensaje. La gran mayoría de los que han ganado cosas han fracasado.



Es más difícil que queremos ser campeones, pero me quedaría con el remordimiento, pero ojalá a un chico como Brandon Aguilera le quede la sensación de que piense en grande, así como las hermanas Poll quedaron campeonas olímpicas. No me importa correr estos riesgos porque estoy dejando una semilla y que ellos se acuerden en que alguna cosa se hizo después de acá.



Hace 10 años Honduras le ganó 8-2 a Canadá y hoy Canadá es el mejor equipo de la Concacaf, seguramente aprendieron de esa pérdida de esa pérdida. Vuelvo aunque me critiquen, si uno se queda con eso es un perdedor.



—¿Es el momento para el renacimiento de Costa Rica?

Uno renace si se murió, no estamos muertos.

—¿Puede Japón embriagarse de su éxito por haberle ganado a Alemania?



Yo espero que los jugadores de Costa Rica no vean eso como lo más importante que Japón se distraiga por haberle ganado a Alemania. Yo espero el mejor Japón para no tener ninguna excusa.