Suárez le desea “lo mejor” a técnico de Honduras por ser su amigo

En la previa del partido de este jueves a las 8 p. m. entre Honduras y Costa Rica, Luis Fernando Suárez, quien ha dirigido a ambos combinados, analizó el cotejo y además habló sobre el técnico catracho.

El colombiano fue claro sobre las claves del encuentro y lo que deben hacer las oncenas para buscar los tres puntos.

“Hoy no se gana el medio del campo, se gana dominando el último tercio de cancha. En un partido de selección, el que tenga más carácter y sepa manejar los hilos va a ser el ganador. Si Costa Rica es más fuerte mentalmente y sabe llegar al último tercio de cancha, puede ganar. Si Honduras domina el juego en la parte mental y controla las áreas, también puede ganar”, detalló el timonel en el medio CA Sports.

Para él, “no hay un favorito claro”.

Sobre Reinaldo Rueda, el seleccionador colombiano, Suárez se mostró obsequioso: “Le deseo lo mejor a Reinaldo, más por amigo que por otra cosa. Seguramente antes del partido algo le escribiré”.





Finalmente, se refirió a su paso por la H, que de acuerdo con su opinión le permitió “ser reconocido en el fútbol mundial” y aseguró sentirse orgulloso y feliz de haber vivido en tierras catrachas.