Steven Cárdenas: “Nada sería más bonito que poder debutar con la Selección”

Entre los jugadores que se encuentran en el microciclo actual de la Selección Nacional está el goleador del Clausura, Steven Cárdenas.



El camino del atacante de Sporting hacia la Primera División y a entrenarse con la Tricolor ha sido particular.

Estuvo alejando de las canchas durante algún tiempo porque debía trabajar, pero esto no le impidió debitar “tarde” y poco a poco cumplir sus sueños.

“Desde niño siempre me gustó el fútbol, pero por temas económicos no pude seguir porque tuve que trabajar, y me tocó trabajar y entrenar, por eso fue difícil. Hasta que llegó un momento en que intenté ser un poquito más profesional, me entra esa espina de que se puede dar, y ahora verme aquí, pues es como un sueño de verdad”.

-¿Llegar a la Sele era un objetivo?

“Sí, las personas que están cerca mí, mi esposa y mis suegros están más orgullosos que yo porque en un momento nunca pensé que iba a poder llegar, y ahora estar aquí la verdad que para mí significa que los sueños se cumplen”.

-Es el goleador del campeonato nacional, ¿cuánta confianza da esto?

“Con los pies sobre la tierra, porque ser goleador en un equipo no tradicional es difícil. Pero la verdad es que eso me abrió las puertas para llegar aquí, a la selección, y ahora más bien me toca el doble porque no va a ser fácil. Tengo que ponerle bastante (…) la clave es seguir haciendo lo que vengo haciendo en el club (Sporting) y estar a las órdenes del profe y tratar de hacerlo de la mejor manera”.

-¿Está feliz en la Sele?

“Contentísimo la verdad, nada sería más bonito que poder debutar con la selección, y como le digo a los muchachos, los sueños se cumplen, la edad es un número, es por rendimiento y de ahí el ejemplo de uno”.