Steven Cárdenas: El goleador del torneo sueña con debutar con La Sele

Debutó en la Primera División apenas a los 29 años, ya una edad muy poco común para hacer su entrada a la máxima categoría.

Tras pasar sin pena ni gloria por Grecia en el 2021 y debutar ese año, Steven Cárdenas fue borrado prácticamente hasta ser recuperado por Sporting FC, que le devolvió esa alegría y que más que en su mismo barrio, Pavas de donde es oriundo.

Esta temporada le devolvió con goles esa fidelidad y se convirtió en el goleador del Torneo de Clausura 2024 con 13 tantos para cerrar el año con 22 tantos en los dos certámenes.

Esto le abrió las puertas de la Selección Nacional, pues, por segundo microciclo consecutivo, el técnico Gustavo Alfaro lo llamó para el partido ante Uruguay de carácter amistoso y del que sueña formar parte vistiendo la roja en su pecho.

“Lo que les digo es no traten de echarse para atrás. A los que nos ha costado, porque también escuché de otros futbolistas con una situación similar a la mía, que no dejen de luchar. Los sueños se cumplen de un momento a otro. Cuesta, porque nada es fácil, pero que no dejen de luchar porque los sueños se cumplen”, explicó el delantero en una entrevista con la Unafut en marzo anterior.