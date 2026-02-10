Solo un tico aparece como candidato para dirigir a La Sele

La elección del nuevo director técnico de la Selección Nacional ya tiene un panorama más claro en la Federación Costarricense de Fútbol.

El director deportivo de la Fedefútbol, Rónald González, maneja una lista de seis candidatos, entre ellos cinco extranjeros y un costarricense.

González entregará la matriz al final de la próxima semana en sesión del Comité Ejecutivo, en donde se espera que haya una pronta decisión sobre el nuevo seleccionador.

Dentro de las opciones, destaca el técnico nacional Alexandre Guimaraes, quien figura como uno de los candidatos más fuertes.

La federación confía en que la fecha FIFA de marzo se pueda jugar ya con nuevo técnico, pero eso dependerá de cuanto dure la escogencia del nombre en las próximas semanas.



