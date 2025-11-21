Sin tiempo que perder: Keylor Navas titular con Pumas tras partidos de La Sele

El portero costarricense Keylor Navas es figura importante del Pumas de México y disputará este jueves su partido ante el Pachuca por el “Play-in” de la liga mexicana.

Tras los partidos de La Sele contra Haití y Honduras, Keylor regresó a suelo azteca para unirse a los trabajos de su equipo.

El partido ante Pachuca es a las 7 p. m. en el Estadio Hidalgo. Si se toma en cuenta el juego frente a los catrachos en el Estadio Nacional, no habrán transcurrido las 72 horas de descanso que establece la FIFA.

Eso sí: este es un partido determinante para la campaña de Pumas, pues el club necesita ganar para seguir con vida en el torneo.

El equipo que se imponga en este duelo, debe enfrentar un duelo más contra el perdedor del juego entre Xolos de Tijuana y FC Juárez.









