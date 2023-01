Por Daniel Jiménez | 5 de enero de 2023, 11:42 AM

El seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, conversó en exclusiva con Teletica.com y reflexionó acerca de lo que fue el 2022 y lo que espera en este 2023.

Suárez reiteró sentirse fuerte para los nuevos retos, su deseo de estar en el Mundial del 2026 con Costa Rica, pero también habló de Eurodata, empresa de su representante, Ricardo Pachón, y que pactó partidos de la Sele, envolviendo los días tras Qatar 2022 en la polémica.

—¿Cómo pasó el fin de año?

"Tranquilo, normal, la vida mía es muy simple, sencilla, busco hacerla de la manera menos complicada posible. Uno entra en una etapa de saber manejar todo, con una relativa tranquilidad, lo viví bien, eso fue lo más importante".

—¿Cuánto ayudó tener el cariño de sus familiares en las fechas de fin y principio de año para bajar un poco las revoluciones luego de lo frenético que es vivir un Mundial?



"No había necesidad de bajar revoluciones, lo que fue el Mundial, me parece que lo viví de la mejor manera, lo disfruté con todas las situaciones de lo adverso, lo bueno, son todas las situaciones...

"Sigo teniendo un continuo aprendizaje, el Mundial fue un tanto renovador, volví a estar en un sitio donde me gusta estar, se hizo un buen Mundial con muy buena organización y ser protagonista en él, lógicamente, para mí fue importantísimo, hoy lo que más pienso es que sigo en esa situación de continuo aprendizaje".



—Le deja el sin sabor de empezar con un 7-0 ante España, pero al final estuvo clasificado por tres minutos contra Alemania, ¿Dejó la imagen de que había equipo para competir?



"Creo que eso fue lo más importante, siempre queremos más, dado las circunstancias del primer partido, responder como lo hicieron los muchachos me llena de orgullo, ser consciente de la capacidad de ellos de salir de momentos tan complicados. Incluso, ante esa situación la tengo que valorar mucho más, en otras circunstancias, de pronto, con otros jugadores no hubiéramos respondido de esa manera y eso fortalece por dónde estamos y qué queremos".



—¿Cómo vivió usted personalmente el 7-0?



"Una situación es la que se da y uno tiene que buscar por qué se da. Es más difícil hablar de un partido perdido de esa manera como se perdió. Lo más importante es que todo jugador, equipo y entrenador ha vivido más de una vez, donde se pierde feo, donde no sale nada, y aunque a uno no le gusta vivirlo, a todos nos ha tocado, a mí me ha tocado más de una vez y luego es sacar adelante.

"Creo que España es superior, en este momento, a Costa Rica, pero estoy compleménteme seguro que no es una diferencia tan grande como un 7-0, son partidos atípicos que uno no quiere vivir, pero que es posible que lo viva".



—¿Vio la respuesta que dio Cristiano Ronaldo sobre Costa Rica en su presentación con el club de Arabia Saudita?



"No tuve la oportunidad, lo que tengo es la sensación que donde he estado en Colombia o Costa Rica y la situación que se da y la forma que el equipo sacó adelante y mostró casta mejoró mucho.

"Hay que reconocer y sacar fuerza cuando la gente no creía y que los jugadores sí creían. Es algo interesante a futuro y hay que aprovechar, es mucho mejor hablar sobre las victorias y cómo desarrollar un mejor proyecto, pero esta derrota también hay que saberla valorar para que a futuro se puedan hacer cosas que uno quiere".



—¿Qué se puede esperar de este 2023 que ya tiene los primeros días? ¿Se verá a un Luis Fernando Suárez viendo a más jugadores jóvenes?



"Es obligación, esto no se ha terminado, sobre todo hoy es diferente la situación a como se daba antes, hace un año y medio cuando vine acá casi que era arreglar la casa y pensar algo más sobre lo urgente que lo importante. Siempre habrá una exigencia por resultados, pero el desarrollo del equipo ya no está sobre una situación urgente sino sobre algo que hay que hacerse mejor. Hay que pensar en un proyecto a cuatro años y que necesita cambios que hay que hacerlos y ya los empezamos a implementar".



—Cuando usted llegó no obtuvo los mejores resultados, luego en la segunda vuelta fueron buenas victorias y se da el Mundial. Con este balance, ¿Cómo ha convivido con la crítica?



"Como es normal, cómo lo debo hacer siempre como entrenador. También he convivido con los buenos comentarios de la gente que está al rededor y también de algunos periodistas, pero tampoco eso me lleva a tranquilizarme, ni lo muy malo ni lo muy bueno, ya como que no me ha de mover, me ha de mover los objetivos a futuro".



—Tocando otros temas, ¿Siente que se equivocaron con el amistoso ante Irak?



"Uno no sabe cómo se va a manejar la logística y estas situaciones, y creo que era una buena posibilidad de mirar cosas, dentro de las situaciones del trabajo que queríamos hacer.

"Un partido de preparación de todos modos era bueno hacerlo y no creo que haya equivocación, ocurrieron cosas totalmente diferentes a lo que pensábamos y se tuvo que cancelar, había que tomar decisiones y al decir que sí y cuando se presentó el proyecto me pareció que era bueno y viable hacerlo, pero cuando se dieron las circunstancias, creo que lo mejor era no jugar este partido".



—Al final, este partido generó cierta inconformidad en el seno de la Federación porque los hacía la empresa de su agente, Ricardo Pachón. ¿Usted conocía que estos partidos los hacía Eurodata?



"Lógicamente que sí y siempre han tenido contactos que no necesariamente son desde ahora.

Desde hace mucho tiempo ha habido esos contactos porque ellos son empresarios y es una situación donde yo no tengo nada que ver y la Federación aceptó todo eso.

"La Federación sabía de todo eso, es una situación que está totalmente diferente a lo que yo tengo como contacto con mi representante, han hecho un montón de contratos antes de yo llegar. O sea, que en ese sentido es una situación muy normal que se dé en esa relación de representantes, juegos con las federaciones, en la que yo no tengo absolutamente nada que ver".

—¿En otros temas se ve usted con fuerzas para agarrar este proyecto de cara al nuevo Mundial?



"Si no lo tuviera esas fuerzas no hubiera firmado una renovación, eso lo tengo claro. Siempre voy a buscar por encontrar los rumbos por un nuevo Mundial, lo he dicho varias veces, el estar tres veces en mundiales, eso primero me da fortaleza y después sé que tengo bases y capacidad para hacerlo, por esa razón estoy hoy acá, pensando en que se pueda lograr una nueva clasificación".



—Me dice que tiene fuerzas, pero emocionalmente cómo está, ¿Se siente feliz de estar en Costa Rica, en la parte más emocional de Luis Fernando Suárez, qué lo llama a estar aquí?



"Estoy muy feliz de estar acá, lo he dicho, cuando vine lo único que he tenido de la gente de acá es buena vibra, siempre han sido conmigo muy gentiles, la gente con mucho respeto y después del Mundial siguió igual con toda la gente que me encuentro en la calle, siempre me desean lo mejor. Sigo teniendo la misma sensación, me gusta, estoy muy contento".