Sin su técnico, la Sele Femenina cae goleada en amistoso

10 de febrero de 2024, 6:59 AM

Sin el técnico Beni Rubido en el banquillo, debido a que no tiene permiso de trabajo, la Selección Nacional Femenina cayó goleada 0-4 en amistoso.



La Tricolor, sin legionarias, jugó este viernes por la noche ante el Seattle Reign FC, equipo de los Estados Unidos.



Los tantos fueron obra de Bethany Balcer (3'), Tziarra King (13'), Ryanne Alysse (48') y Jordyn Huitema (55').



La Sele se prepara para disputar la Copa Oro, en Estados Unidos. Sin embargo, esta semana ya no pudieron contar con el entrenador Rubido luego de ser notificada la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) de que no tenía el permiso de trabajo.



Las nacionales viajan el martes y estarán debutando el jueves 22 de febrero enfrentando a Paraguay.



Sus otros rivales en la fase de grupos son Canadá y El Salvador.