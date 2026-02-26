Sin piedad: Costa Rica Sub-20 debuta en eliminatoria de Concacaf con una paliza de 12-0

﻿La Selección Sub-20 Masculina tuvo un estreno arrollador en las Clasificatorias de Concacaf, tras imponerse con un contundente 12-0 ante Sint Maarten, dejando claro su poderío ofensivo en el arranque del torneo regional.

El combinado patrio no tuvo contemplaciones y resolvió el compromiso con autoridad desde los primeros minutos, mostrando intensidad y eficacia frente al arco rival.

La lluvia de goles estuvo encabezada por Gabriel Sibaja, quien firmó un triplete, mientras que Keyner Hernández, Isaac Badilla y Dax Palmer aportaron dobletes cada uno.

La cuenta la completaron David Garro, Yamil Leal y Luis Rodríguez, sellando así una de las victorias más amplias del certamen en su jornada inaugural.

El próximo desafío para los ticos será este sábado 28 de febrero a las 2 p. m., cuando se midan ante la selección de Barbados, en un duelo que podría acercarlos aún más a sus objetivos en la competencia regional.



