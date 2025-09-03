¡Sin cambios! Estadio Nacional seguirá como la casa de La Sele

El Estadio Nacional seguirá siendo el escenario principal de La Sele, luego de que se formalizara una nueva alianza entre la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y el ente administrador del estadio.

La Tricolor disputará sus partidos de local en La Joya de La Sabana sin asumir el costo del alquiler, solo asumirá el pago de la parte variable, así como la operación de alimentos y bebidas.

"Este acuerdo es un logro que nos llena de orgullo. Aquí es donde la pasión de todo un país se une y donde juntos seguimos construyendo los sueños del fútbol costarricense", comentó Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol.

Por su parte, Diana Posada, gerente general del estadio, explicó que este acuerdo "permite consolidar y fortalecer el hecho de que el Estadio Nacional es un motor del desarrollo humano y del deporte para el país".

Camino al Mundial 2026, La Sele disputará partidos como local ante Honduras, Nicaragua y Haití.﻿