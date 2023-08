Silvia Bolaños sobre nuevo técnico de La Sele: "Tema financiero no debe ser una limitación"

“Aunque no ha sido una discusión propiamente del Comité, sí hemos considerado que el tema financiero no debe ser una limitación para que apostemos a un técnico de calidad”, explicó Silvia Bolaños, presidenta de Puntarenas y que forma parte del nuevo grupo de federativos.

“Todos sabemos que realmente la Federación no tenía presupuestado hacerle frente al pago de esta cláusula. Eso deja ver que era una situación que no se previó y es decir, si no se previó, no existen los recursos financieros para hacerle frente. Hay que ver de los ingresos ordinarios que tiene esta federación, de dónde se sacan esos recursos para poder pagar esa cláusula”, explicó la directiva.