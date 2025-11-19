¿Sigue o no Miguel Herrera tras el duro golpe de no ir al Mundial? El técnico responde

El técnico Miguel Herrera habló sin tapujos sobre si seguirá o no en el puesto tras el contundente fracaso de no ir al Mundial.

Herrera habló luego del empate sin goles frente a Honduras y esto fue todo lo que dijo:

Por qué le quedó tan grande el puesto: No me había encontrado nunca en mi carrera con esta situación desafortunada. Se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones y sueños. Hoy se borraron.

Por qué le deja tan poco al fútbol nacional: No ganar, el fracaso es no ganar en los momentos en que debimos conseguirlo. No alcanzó. No lo logramos y no pudimos conseguir el objetivo.

Qué faltó: Gol, no tuvimos la capacidad de ganar.

Sigue o no en el puesto: Me sentaré con el presidente para arreglar esa situación, vamos a estar tranquilos, y sí seguramente ya estaremos en días estos hablando con él para finiquitar esto.

Falta identidad en la Selección: Hemos jugado toda la vida en esta área, no es que estamos conociéndonos, nos conocemos bien. Las cosas no se dieron, eso no tiene nada que ver con la historia. Yo tenía un auxiliar tico, se fue, luego la presidencia dijo que estábamos bien.

Cuánta marca este fracaso en su carrera: Mucho, reitero, nunca me había encontrado en esta situación, hoy la estoy doliendo, tengo dolor, amargura, calentura, molestia, todos los argumentos que uno no puede describir, estaba muy ilusionado. Estoy muy triste, enojado por no poder darle la clasificación a estos muchachos. Seis de ustedes me lo dijeron, estamos eliminados, lo que sigue es ver lo que viene para todos, con la amargura de no estar en el Mundial, la vida continúa y tengo que prepararme mejor para lo que venga. e 23 años, un fracaso, algo bueno tuve que haber hecho para estar aquí.

Es usted el que no lleva a Costa Rica al Mundial: Lo acabo de decir, yo soy el responsable. ¿Algo más?