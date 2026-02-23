Sigue búsqueda de técnico para La Sele: Federativos se reunirán este lunes con Fernando Batista

Desde el 14 de febrero, Teletica.com dio a conocer que el técnico argentino Fernando Batista no podía descartarse como uno de los candidatos a dirigir a la Selección Nacional y así fue.

Este lunes, Ronald González, director deportivo de la Federación, y Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Fedefútbol, viajaron a Panamá a tener una entrevista presencial con Batista.

La nota se tituló: Todo lo que no se ha dicho sobre la elección del nuevo técnico de La Sele: Así está la puja y en ella se indicaba que si bien se hablaba de una "terna" final, a Batista había que colocarle un asterisco en la lista, pues no estaba descartado.

Eso sí, los dirigentes se fueron a Madrid, España, a sostener encuentros con Robert Moreno y Patrick Kluivert.

El pasado 2 de diciembre, este medio también sostuvo una entrevista con Bastista y afirmó que "me gustaría el proyecto, me seduce".

Posterior a la entrevista que sostendrán los federativos con Bastista, González tendrá que rendir un informe de las tres entrevistas realizadas a los entrenadores y exponerlo ante el Comité Ejecutivo de la Federación.

Esa reunión se realizará este miércoles a las 9 a. m. en el Proyecto Gol.

Entrevista con Fernando Batista el 2 de diciembre con Teletica.com: