Siga acá las incidencias del partido entre Costa Rica y Nicaragua

La Selección Nacional se jugará la vida en cada uno de sus próximos compromisos eliminatorios.

El primero será este lunes ante Nicaragua a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

La Tricolor suma apenas tres empates con tres puntos y está obligada a ganar ante los nicaragüenses para buscar el triunfo en sus últimos dos juegos de noviembre.

Nicaragua también vendrá por la victoria, pues se jugará su última oportunidad para buscar su primer boleto a una Copa del Mundo.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.