Siga acá las incidencias del partido entre Costa Rica y Nicaragua

Todo está listo para que se lleve a cabo el partido eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica a partir de las 8 p. m.

Este será el primer juego de la fase final de la eliminatoria donde cada selección ganadora de los cuatro grupos finales clasificarán a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Para los nicaragüenses este partido será histórico, pues, será la primera ocasión que disputen una instancia como estas.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.



