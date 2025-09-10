Siga acá las incidencias del partido entre Costa Rica y Haití

La Selección Nacional tiene todo listo para afrontar su segundo partido de la fase eliminatoria ante Haití, un partido de vida o muerte.

Este será el segundo juego de la fase final de la eliminatoria, donde cada selección ganadora de los cuatro grupos finales clasificarán a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Tanto Haití como la Tricolor llegan a este duelo con un punto en la clasificación, por lo que la victoria servirá para sacar ventaja en la tabla de posiciones a la espera del otro duelo entre Honduras ante Nicaragua.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.