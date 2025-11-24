Sheika Scott: "Los sueños sí se cumplen"

Un aire de eliminatoria mundialista se respira en la Federación Costarricense de Fútbol, gracias a la Selección Femenina.



Las ticas continúan esta semana con su preparación para afrontar la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

La jugadora Sheika Scott aseguró sentirse contenta e ilusionada por este nuevo proceso mundialista que está por comenzar.

"Para mí siempre va a ser un orgullo venir aquí a la selección. Me siento muy feliz de estar de nuevo en el país, ya hace como cuatro meses que no estoy acá, entonces me siento muy feliz", comentó Scott.

Sobre su buen rendimiento, la futbolista del Paris Football Club Femenino indicó que "después de haber estado en Champions y todo eso, la verdad siempre va a ser como un privilegio para mí, entonces sí estoy muy feliz".

Sobre su sueño europeo como legionaria, Sheika también tuvo palabras de aliento para sus compañeras de equipo.

"He venido aquí como a aportar a las compañeras que en realidad los sueños sí se cumplen, que no se ven por vencidas, que los sueños realmente sí se cumplen y que sigan adelante con ese sueño que tienen", añadió.

Eliminatoria



La Sele Femenina iniciará su sueño mundialista Granada este sábado a las 5:30 p. m. en el estadio Kirani James Athletics, en Saint George.



Este partido marcará el debut de la nueva seleccionadora, la brasileña Lindsay Camila.



La Federación informó que el equipo viajará en vuelo chárter este jueves.



Formato



En este clasificatorio, Costa Rica forma parte del grupo C junto a Guatemala, Bermudas e Islas Caimán.



Los encuentros de esta Clasificatoria Concacaf W se jugarán entre noviembre y abril y funcionarán como fase preliminar del Campeonato Concacaf W 2026.



Las seis selecciones que finalicen en el primer lugar de su grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, junto a Canadá y Estados Unidos, donde participarán ocho equipos.

Estados Unidos y Canadá ya están sembrados en la siguiente ronda por su posición en el ranking mundial.

El torneo se disputará en una sede única aún por definir. Además, las cuatro selecciones vencedoras obtendrán boletos directos al Mundial de Brasil 2027.



Los cuatro equipos restantes disputarán un encuentro adicional, del cual saldrán dos clasificados al repechaje intercontinental, que otorgará los últimos cupos a la Copa del Mundo.



Las dos selecciones finalistas del torneo asegurarán su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los partidos

Sábado 29 de noviembre de 2025

Granada vs. Costa Rica



Martes 3 de marzo de 2026

Bermudas vs. Costa Rica



Viernes 10 de abril de 2026

Costa Rica vs. Islas Caimán



Sábado 18 de abril de 2026

Costa Rica vs. Guatemala

