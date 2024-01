¿Servirá la nueva Comisión Técnica de la Federación? Esto opina Erick Lonis

"Yo no creo en una Comisión Técnica, cuando usted forma eso, le está diciendo al director deportivo o al técnico que no confía en sus decisiones o capacidades, hay un gerente deportivo que se llama Claudio Vivas que es el responsable. El único problema es que una Federación no puede delegar el poder de las decisiones deportivas en una sola persona, para eso tiene que tener una estructura y un departamento, no necesariamente exjugadores, debe haber profesionales en todos los ámbitos y que el gerente deportivo sea un complemento, no que sea una sola persona la que diga quién es el técnico, cuáles son las ternas, quiénes son los técnicos de las divisiones menores, eso es inadecuado", comentó Lonis.