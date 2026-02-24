Será un miércoles de mucho estira y encoge en la Fedefútbol: Esto discutirán los federativos

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sostendrán este miércoles a las 9 a. m. una reunión que marcará el rumbo en la elección del nuevo técnico de la Selección Nacional.

Una vez sostenidas las tres entrevistas presenciales con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista comienza la recta final: la decisión.

Los nueve miembros del Comité sostendrán un encuentro con Ronald González, director deportivo de la Federación, quien emitirá sus conclusiones luego de entrevistas presenciales con Moreno, Kluivert y Batista.

Eso sí, este miércoles el encuentro de los dirigentes puede arrojar ya un nuevo entrenador o bien, al menos quedará una hoja de ruta ya clara para negociar con alguno de los tres candidatos.

Hay un tercer camino que a este momento pareciera muy difícil: que ninguno de los tres convenza a los federativos y se escoja un técnico interino para la fecha FIFA de marzo y ese tiempo permita conocer más hojas de vida y más perfiles para el puesto.

Aunque hay que decirlo: eso parece muy complicado debido a que en el seno del Ejecutivo desean contar con un técnico lo antes posible. Además, de las inversiones que se han hecho para ir a Madrid a conversar con Patrick y Roberto y a Panamá para sentarse con Batista.

¿Qué ha pasado?

Teletica.com informó desde el 13 de febrero que se manejaba la información de seis finalistas: el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert, el argentino Fernando Batista, el argentino Jorge Célico, el estadounidense Bob Bradley y el costarricense Alexandre Guimaraes.

Muy rápidamente, Guimaraes comenzó a perder fuerza dentro del seno de los federativos del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Además, se echó para atrás con Bradley y Célico. Es decir, quedaron tres con opciones: Moreno, Kluivert y Batista.

Críticas

Hernán Medford, técnico del Deportivo Ssprissa, dijo: "Yo sigo apoyando al nacional y nadie me va a sacar de eso. Con la presión que metimos, ahí está Ronald (González, recién nombrado director de selecciones nacionales) y es tico".

Medford indicó: "Pero hay un nombre que no entiendo. Todas las entrevistas que he visto solo cosas negativas dicen de él, entonces no entiendo yo. Todas las entrevistas que hablan del señor, no he encontrado ni un periodista que lo conozca que hable algo a favor. Pero ya con ese antecedente yo estoy temblando; a mí me preocupa, no sé si estaré equivocado.



Por su parte, Johnny Woodly, destacó: "Menosprecian un poco el trabajo que hace el técnico nacional (...) Garantizo que si esta selección se la hubieran dado a un técnico nacional hubiéramos ido al Mundial (...) Muchas veces los mismos periodistas le dan más presión al técnico nacional que al técnico que viene afuera (...) Tenemos entrenadores nacionales que están por encima de ellos (Moreno y Kluivert) a nivel de técnico".

Currículums de Moreno y Batista

A hoy, tanto Moreno como Batista parten con ventaja en relación con Kluivert.

Batista es argentino, de 55 años, y en su currículum como entrenador tiene haber dirigido las selecciones Sub-18 y Sub-19 de Armenia; la Sub-20, Selección Olímpica y Sub-23 de Argentina; y Sub-23 y Mayor de Venezuela.

Por su parte, Moreno, de nacionalidad española, de 48 años, dirigió a la Selección de España, Granada de España, Mónaco de Francia y Sochi FC de Rusia.



