¿Será que La Sele ahora sí va al Mundial? Así es la nueva eliminatoria de Concacaf

Concacaf dio a conocer el calendario para las competiciones de selecciones nacionales masculinas entre el 2026 y el 2030. En este proceso, la región tendrá la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro, además de un formato renovado para las clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA.

Eliminatoria Mundial 2030



La eliminatoria mundialista para el 2030 contarán con la participación de las 35 asociaciones miembro y se disputarán en tres rondas y un Play-In.



La Primera Ronda contará con partidos de eliminación directa a ida y vuelta, seguida por Fase de Grupos en la Segunda y la Ronda Final, culminando con un Play-In a ida y vuelta.



Al concluir las clasificatorias, seis asociaciones miembro obtendrán boletos directos para la Copa Mundial de la FIFA 2030 de 48 equipos, mientras que el ganador del Play-In avanzará al Repechaje Intercontinental de la FIFA.



En total, hasta siete países podrían participar en la 24ª edición de la Copa Mundial masculina de la FIFA.



Primera Ronda: 22 equipos (Eliminación directa)



Comenzará en setiembre y octubre de 2027 e incluirá a las asociaciones miembro de Concacaf ubicadas del lugar 14 al 35 en el Ranking FIFA.



Los 22 equipos se dividirán en 11 llaves según el ranking, con el equipo mejor clasificado enfrentando al de menor clasificación.



Segunda Ronda: 24 equipos (Fase de Grupos)



La Segunda Ronda comenzará durante la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre y octubre, seguida por partidos en noviembre de 2027 y marzo de 2028. Esta ronda incluirá a los 11 ganadores de la Primera Ronda y a las 13 asociaciones miembro mejor clasificadas de Concacaf, de acuerdo con el Ranking FIFA.



Las 24 asociaciones se dividirán en seis grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera. Avanzan los líderes de cada grupo.



Ronda Final: 12 equipos (Fase de Grupos)



La Ronda Final de las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029, e incluirá a los ganadores y segundos lugares de grupo de la Segunda Ronda.



Las 12 asociaciones miembro se dividirán en tres grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera.



Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo y los tres segundos lugares asegurarán su boleto al Mundial.



Además, los dos mejores terceros lugares avanzarán a un nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf.



Play-In Concacaf: dos equipos (Eliminación directa)



El nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf se disputará en noviembre de 2029 y determinará el representante de la Confederación para el Repechaje Intercontinental de la FIFA.



La serie entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final se jugará en formato de eliminación directa a ida y vuelta, con el ganador del marcador global asegurando el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de la FIFA.



Liga de Naciones Concacaf



Este torneo nació en 2018 y las próximas ediciones serán para las temporadas 2026-2027 y 2028-2029. Ambas competencias se disputarán bajo el sistema actual de tres ligas y servirán como vía de clasificación para la Copa Oro.

Eso sí, la composición de cada liga se determinará en función de los resultados de la edición anterior.



A partir de la edición 2026-2027, la competencia incorporará Finales para las Ligas B y C, sumando ocho partidos adicionales y alcanzando un total de 118 encuentros.



Liga A: 16 equipos (Fase de Grupos y Cuartos de Final)



Liga B: 16 equipos (Fase de Grupos)



Liga C: 9 equipos (Fase de Grupos)



Finales: Cuatro equipos por liga (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final).

Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf continuarán disputándose en una mismasede.

Copa Oro

La Copa Oro es la competencia insignia de la Confederación. Se disputada cada dos años y para las próximas dos ediciones están programadas para junio-julio de 2027 y 2029.

Los equipos clasificarán a los torneos de 16 selecciones a través de la Liga de Naciones Concacaf y los Preliminares de la Copa Oro Concacaf.