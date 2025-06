¿Será parámetro Trinidad y Tobago para La Sele?

Miguel Herrera sumará este martes su sexto partido al frente de la Selección Nacional.

En esos juegos si acaso ha tenido rivales de peso para demostrar su nivel, pues enfrentó a una selección C de Estados Unidos en un amistoso (derrota 3-0), venció con contundencia 7-0 y 6-1 a Belice por la Liga de Naciones, cayó 2-0 ante Cataluña en un partido fuera de fecha FIFA y la goleada 8-0 ante la débil Bahamas el sábado anterior.

De ahí que ahora salta la duda si Trinidad y Tobago será un rival de mayor cartel o si al menos significará un reto para la Tricolor.

“No sé si parámetro, pero sí tiene más jerarquía que los rivales, pero venga quién venga, tenemos que hacernos sentir en nuestra casa y de que tenemos que demostrarlo aquí en nuestra casa, venga quién venga vamos a apostar por ganar todo acá”, mencionó Miguel Herrera en conferencia de prensa.

El Piojo es del pensamiento que Costa Rica no debe ver equipos buenos o malos, pues lo que importa en la eliminatoria es ganar a cómo dé lugar.

“El formato es el que tenemos, no lo vamos a cambiar, así se compite, pero sí tenemos que ser sólidos y todas las fases que nos toca competir hacerlo con determinación y que el equipo demuestre la calidad que tiene y demostrar que es un equipo fuerte en la zona y después ir a luchar por la Copa Oro. Pero de nuestra parte, el rival que sea tenemos que jugar de la misma forma y todo al tope, al 100%”, expresó el estratega.

Finalmente, el técnico de la Mayor indicó que Costa Rica es un equipo de tradición y no está tan lejana de Estados Unidos y México como la gente cree.

“Solo tres selecciones han estado constantemente en los Mundiales y han sacado el papel en Mundiales, creo que alejado está si no se cree que Costa Rica no es una selección grande del área, hablemos de que esta es una selección importante, me parece que estamos en el mismo nivel”, explicó.

​La Sele enfrentará a Trinidad y Tobago este martes a las 7 p. m. en el Estadio Nacional y la Tricolor ya cuenta con su boleto a la siguiente fase de la eliminatoria.