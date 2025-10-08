Seleccionados destacan la experiencia como factor determinante ante Honduras

Kendall Waston, Celso Borges, Francisco Calvo y Keylor Navas… Estos son los nombres de más peso que tendrá la Selección Nacional de cara a la doble fecha FIFA ante Honduras y Nicaragua.

Los seleccionados aceptaron que tener a jugadores con mucha trayectoria es sin duda un plus para afrontar el primer duelo ante los catrachos en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Para Orlando Galo, estos jugadores de colmillo nunca tuvieron que estar lejos de la Tricolor.

“Nosotros los jóvenes sabíamos que teníamos que tomar la batuta y todo se estaba acomodando bien, mi forma de pensar es que siempre esos jugadores hacen falta, pero el entrenador toma las decisiones que haya que tomar y nosotros no tomamos las decisiones y si él lo está haciendo es porque hacía falta y vamos a respetarlo”, declaró el volante.

Similar criterio tuvo Carlos Mora, quien a pesar de que había algunos experimentados como Navas y Calvo, los consejos y los tips antes de un juego como estos es sumamente importante.

“Sí, claro, creo que es fundamental tener jugadores de experiencia como las que tenemos, creo que ellos siempre están ahí al pendiente de cada uno, contando cosas, contando experiencias, y creo que como yo siempre les he dicho desde que yo estaba más pequeño también, siempre es de escucharlos de prestarles atención y luego ponerlo en práctica, es muy importante, que es un plus que nos va a ayudar también, entonces muy contento por eso y con todas las ganas de entrenar”, mencionó.

​Por su parte, el espigado defensor Kendall Waston dejó en claro lo que futbolistas como él llegarán a aportar a la Selección.

“Queremos que los jugadores más jóvenes fluyan, que ellos sepan que los de más experiencia somos los que estamos encargados de absorber la crítica, absorber todo lo de más para que ellos puedan fluir y puedan darle a la selección lo que todos queremos”, aseveró.

La Sele viajará este miércoles rumbo a San Pedro Sula en un vuelo charter a partir de las 2 p. m.