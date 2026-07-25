Selección Sub-20 de Costa Rica debuta con triunfo en el Premundial de Concacaf

La Selección Sub-20 de Costa Rica inició con el pie derecho su participación en el Premundial Sub-20 de Concacaf, que se disputa en Puebla, México.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 comenzó este viernes con la victoria de Costa Rica por 1-0 sobre Guatemala, en un partido correspondiente al Grupo B, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El delantero Keyner Hernández rompió el empate sin goles y le dio la victoria a Costa Rica al minuto 77. El atacante, que ingresó de cambio en el segundo tiempo, marcó con un disparo de larga distancia que dejó sin opciones al guardameta chapín.

Costa Rica enfrentará al anfitrión, México, en su próximo partido de la fase de grupos, el lunes a las 8 p. m.

Por su parte, Guatemala se medirá ante Antigua y Barbuda ese mismo día para continuar su participación en el Premundial Sub-20 de Concacaf.