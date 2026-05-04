Selección Sub-20 conocerá su grupo rumbo al Premundial de Concacaf 2026

La Selección Sub-20 de Costa Rica conocerá este jueves su camino en el Campeonato de la Concacaf 2026.

El sorteo oficial se realizará el 7 de mayo a las 9 a. m. (hora costarricense) y definirá los grupos del torneo, que se disputará en México.

El evento será transmitido a través del canal de YouTube de Concacaf.

Para la rifa, las 12 selecciones están distribuidas en cuatro bombos según el ranking de la categoría.

En el bombo 1 aparecen Estados Unidos, México y Honduras, selecciones que ya están preasignadas a los grupos A1, B1 y C1, respectivamente.

Costa Rica integra el bombo 3 junto a Canadá y El Salvador, por lo que evitará a estos rivales en la fase de grupos.

El resto de los bombos lo completan Panamá, Cuba y Guatemala en el segundo, y Jamaica, Haití y Antigua y Barbuda en el cuarto.

El torneo se jugará del 24 de julio al 9 de agosto y otorgará cuatro boletos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Además, el certamen dará un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.