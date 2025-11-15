EN VIVO
Selección Sub-20 cae 1-2 ante Estados Unidos en amistoso

El encuentro permitió al técnico Randall Azofeifa evaluar rendimiento, ritmo y respuesta competitiva del grupo.

Selección Sub20/Crédito: Fedefútbol
Por José Fernando Araya 15 de noviembre de 2025, 12:51 PM

La Selección Sub-20 sufrió una derrota 1-2 ante su similar de Estados Unidos en el primero de dos amistosos programados durante este mes. 

El encuentro permitió al técnico Randall Azofeifa evaluar rendimiento, ritmo y respuesta competitiva del grupo.

El único tanto de la Tricolor lo consiguió Keyner Hernández, aunque fue insuficiente para lograr el empate. 

El segundo amistoso entre ambas selecciones está programado para el martes 18 de noviembre, igual en el Estadio de Piedades de Santa Ana, a partir de las 10 a. m. y la entrada al público será completamente gratuita.

