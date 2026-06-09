Selección Nacional pasará tres meses sin competencia oficial

La Selección Nacional de Costa Rica se medirá este miércoles ante Inglaterra, equipo que se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026.

Este será el último partido de los ticos antes de volver a tener un compromiso oficial en setiembre, por lo que pasarán cerca de tres meses sin fogueos ni encuentros oficiales.

El combinado dirigido por Fernando Batista deberá disputar la fase previa de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.

El sorteo para este torneo se realizará el 23 de julio y será entonces cuando se conozcan sus rivales.

La Liga de Naciones de Concacaf es el certamen que otorga boletos para la Copa Oro 2027, cuya próxima edición se disputará ese mismo año.



